Berardi prenota la maglia numero 25 via 11: cosa succede all’Inter (Di giovedì 10 ottobre 2024) Berardi torna a far parlare di sé dopo il periodo più buio della sua carriera e il sogno di vestire la maglia della “sua” Inter diventa nuovamente possibile. Possibile ma con alcune questioni da sbrogliare ai piani alti e in sede calciomercato. E le alternative non gli mancano Una su tutte MILANO – Rientrato in campo sabato 5 ottobre 2024, dopo il lungo stop per infortunio, Domenico Berardi non ha proprio intenzione di fermarsi stavolta. La maglia neroverde del Sassuolo rappresenta la seconda pelle per l’attaccante calabrese ma la Serie B gli sta troppo stretta. L’obiettivo di Berardi è quello di tornare protagonisto non solo con la maglia della Nazionale Italiana, che “richiede” la vetrina della Serie A, ma anche in Europa. E più precisamente in Champions League, competizione finora seguita solo da spettatore. Inter-news.it - Berardi prenota la maglia numero 25 via 11: cosa succede all’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)torna a far parlare di sé dopo il periodo più buio della sua carriera e il sogno di vestire ladella “sua” Inter diventa nuovamente possibile. Possibile ma con alcune questioni da sbrogliare ai piani alti e in sede calciomercato. E le alternative non gli mancano Una su tutte MILANO – Rientrato in campo sabato 5 ottobre 2024, dopo il lungo stop per infortunio, Domeniconon ha proprio intenzione di fermarsi stavolta. Laneroverde del Sassuolo rappresenta la seconda pelle per l’attaccante calabrese ma la Serie B gli sta troppo stretta. L’obiettivo diè quello di tornare protagonisto non solo con ladella Nazionale Italiana, che “richiede” la vetrina della Serie A, ma anche in Europa. E più precisamente in Champions League, competizione finora seguita solo da spettatore.

