Quotidiano.net - Bankitalia, Panetta a Singapore per comitato pagamenti digitali

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Governatore della Banca d'Italia Fabioha incontrato aChia Der Jiun, direttore generale della Mas, l'autorità monetaria nazionale della repubblica asiatica con il quale ha affrontato diversi temi, "tra cui il ruolo dell'innovazione digitale neie nelle infrastrutture di compensazione e regolamento". E' quanto si legge in una nota dell'istituto centrale secondo cui "l'occasione è stata la riunione delsuie le Infrastrutture di Mercato (Committee on Payments and Market Infrastructures, Cpmi) della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), presieduto dal Governatore della Banca d'Italia. Il Cpmi, ricorda la nota, è un organo che formula raccomandazioni su sicurezza ed efficienza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento, promuovendo così la stabilità finanziaria.