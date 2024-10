361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 9 ottobre 2024

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bene il programma di Gerry Scotti Nella serata di ieri, mercoledì 9, su Rai1 Il Principe di Roma ottiene 1.994.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Canale5, lo show Io Canto Generation registra 2.458.000 spettatori con uno share del 18.1% (ultimo segmento di 5 minuti: 928.000 – 18.2%). Su Rai2 The Good Doctor si ferma a 762.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 la serie FBI: Most Wanted incolla davanti al video 845.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l’ha visto? porta a casa ben 1.612.000 spettatori e il 10.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 784.000 spettatori (5.9%). Su La7 il debutto della nuova edizione di Una Giornata Particolare raggiunge 1.199.000 spettatori e il 7.3%. L'articolotv, idel 9proviene da 361 Magazine.