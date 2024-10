Amici, una concorrente è già stata a Sanremo proprio quest’anno: sapete chi è? Scopritelo subito! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una concorrente della nuova stagione di Amici di Maria De Filippi è stata nel cast dell’ultimo Festival di Sanremo di Amadeus: di chi stiamo parlando? E cosa ha fatto? A Sanremo abbiamo visto esibirsi Rebecca Ferrari, che oggi è una delle ballerine di Deborah Lettieri ad Amici. Chi la segue da tempo, sa bene che la ragazza ha preso parte a diverse performance, fra cui proprio quella durante l’ultimo Festival condotto da Amadeus. La diretta interessata è stata parte di una coreografia che abbiamo visto tutti, ma proprio tutti Quale? Il famoso “ballo del qua qua” con John Travolta, lo stesso balletto che ha scatenato una grossa polemica circa il Festival di Sanremo e il ruolo per cui è stato chiamato dall’America il famoso attore. Donnapop.it - Amici, una concorrente è già stata a Sanremo proprio quest’anno: sapete chi è? Scopritelo subito! Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Unadella nuova stagione didi Maria De Filippi ènel cast dell’ultimo Festival didi Amadeus: di chi stiamo parlando? E cosa ha fatto? Aabbiamo visto esibirsi Rebecca Ferrari, che oggi è una delle ballerine di Deborah Lettieri ad. Chi la segue da tempo, sa bene che la ragazza ha preso parte a diverse performance, fra cuiquella durante l’ultimo Festival condotto da Amadeus. La diretta interessata èparte di una coreografia che abbiamo visto tutti, matutti Quale? Il famoso “ballo del qua qua” con John Travolta, lo stesso balletto che ha scatenato una grossa polemica circa il Festival die il ruolo per cui è stato chiamato dall’America il famoso attore.

