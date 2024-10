Ambulanti, confronto al Comune: ok allo spostamento da piazza Risorgimento a via Salvemini (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Mastella, collegato in videoconferenza e l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone hanno incontrato oggi le sigle rappresentative del commercio ambulante presso gli uffici di via del Pomerio. “E’ stato – spiegano il Sindaco e l’Assessore – un confronto estremamente proficuo e costruttivo al termine del quale si è concordata una soluzione operativa e soddisfacente per il trasloco del mercato di piazza Risorgimento. Esso sarà trasferito, contestualmente all’avvio dei lavori, presso l’area adiacente al McDonald’s in via Salvemini e si terrà sempre bisettimanalmente nei tradizionali giorni di mercoledì e venerdì. E’ una opzione che ha soddisfatto i rappresentanti degli Ambulanti e che coniugherà le loro legittime esigenze con quelle legate alla mobilità e alla sosta in un momento di importante riqualificazione urbana nel centro. Anteprima24.it - Ambulanti, confronto al Comune: ok allo spostamento da piazza Risorgimento a via Salvemini Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Il sindaco Mastella, collegato in videoconferenza e l’assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone hanno incontrato oggi le sigle rappresentative del commercio ambulante presso gli uffici di via del Pomerio. “E’ stato – spiegano il Sindaco e l’Assessore – unestremamente proficuo e costruttivo al termine del quale si è concordata una soluzione operativa e soddisfacente per il trasloco del mercato di. Esso sarà trasferito, contestualmente all’avvio dei lavori, presso l’area adiacente al McDonald’s in viae si terrà sempre bisettimanalmente nei tradizionali giorni di mercoledì e venerdì. E’ una opzione che ha soddisfatto i rappresentanti deglie che coniugherà le loro legittime esigenze con quelle legate alla mobilità e alla sosta in un momento di importante riqualificazione urbana nel centro.

