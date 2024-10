"Almeno sarà un’ottima annata" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla Cantina Velenosi di Ascoli si è iniziato con parecchio anticipo con la raccolta delle basi spumante, dal Pinot nero allo Chardonnay, poi con i bianchi e infine i rossi. Una vendemmia mai così precoce, avviata Almeno due settimane prima dell’inizio canonico. La titolare dell’azienda, la ‘Signora del Vino’ Angiolina Piotti Velenosi reduce da un tour tra le Fiere in Germania, ci ha spiegato così la situazione. Velenosi, come mai così tanto anticipo? "Abbiamo iniziato a raccogliere le uve il 10 agosto per le basi spumante Passerina e Metodo Classico. Non immaginavamo di dover partire così presto, ma le temperature sono state decisamente troppo alte a luglio ed agosto. Stava andando tutto molto bene a primavera, a giugno avevamo delle uve meravigliose e si prospettava una bella vendemmia. Ilrestodelcarlino.it - "Almeno sarà un’ottima annata" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Alla Cantina Velenosi di Ascoli si è iniziato con parecchio anticipo con la raccolta delle basi spumante, dal Pinot nero allo Chardonnay, poi con i bianchi e infine i rossi. Una vendemmia mai così precoce, avviatadue settimane prima dell’inizio canonico. La titolare dell’azienda, la ‘Signora del Vino’ Angiolina Piotti Velenosi reduce da un tour tra le Fiere in Germania, ci ha spiegato così la situazione. Velenosi, come mai così tanto anticipo? "Abbiamo iniziato a raccogliere le uve il 10 agosto per le basi spumante Passerina e Metodo Classico. Non immaginavamo di dover partire così presto, ma le temperature sono state decisamente troppo alte a luglio ed agosto. Stava andando tutto molto bene a primavera, a giugno avevamo delle uve meravigliose e si prospettava una bella vendemmia.

