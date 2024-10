Alla Pinacoteca comunale di San Giorgio la Molara la mostra dell’Amfi l’Associazione dei medici fotografi italiani

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. Nell’ambito del Mese dellaa in Campania, evento che coinvolge in molteplici attività la maggior parte dei circolici campani, sotto l’egida della Fiaf, laWmv 2024 2nd edition viene riproposta nella suggestiva cornice delladi Sanla, situata nel cinquecentesco ex Convento dei Domenicani, recuperato dall’Amministrazionee destinato apermanente d’Arte.Nel 2024 l’Amfi, Associazione, festeggia i suoi 30 anni di esistenza.