Euroflora buona la prima folla ed entusiasmo ma con qualche nostalgia

Repubblica.it - Euroflora, buona la prima: folla ed entusiasmo, ma con qualche nostalgia Leggi su Repubblica.it Il racconto del primo giorno con visitatori giunti da tutta Italia: più attenzione alla natura anche se a qualcuno manca la spettacolarità delle vecchie edizioni

Se ne parla anche su altri siti

Prima o poi doveva succedere, anche perché per Paul Smith l'Italia è casa. E così il prossimo 21 giugno, in occasione della Milano Fashion Week, lo stilista inglese presenterà per la prima volta in assoluto la sua collezione nella città simbolo della moda italiana. «Sono onorato di sfilare a Milano», nelle parole dello stilista inglese, in una nota diffusa per la stampa, «è da 22 anni che ho il mio showroom in questa città, per la quale nutro una grande affezione. 🔗gqitalia.it

BRINDISI - Le ragazze della “7Due 100 Volley” allenate da coach Morciano battono con un perentorio 3-0 (25-17, 25-15, 25-23) la Koru, vincendo in scioltezza la gara d’esordio del campionato Csi di volley femminile. Il coach ha utilizzato tutte le ragazze della rosa disponibili, anche dopo... 🔗brindisireport.it

È una Salita del Costo da incorniciare, quella vissuta da Damiano Schena lo scorso fine settimana, che apre così al meglio un 2025 che lo vedrà impegnato nel Campionato Italiano Velocità Montagna, zona nord, e nella IRS Cup. Il portacolori della scuderia di Bussolengo, al volante della Nova Proto... 🔗veronasera.it

Genova, in coda per Euroflora: folla in Fiera; Euroflora 2025 apre i battenti: visitatori da tutta Italia per la prima giornata; Euroflora, folla di visitatori a Nervi. Ventimila ingressi in un giorno, l’assalto ai treni. 🔗Approfondimenti da altre fonti