Meteo da 25 aprile a 1 maggio le previsioni per i ponti tra pioggia e sole

ponti e il Meteo, lentamente, in Italia migliora. Il quadro del tempo comincia a mutare da oggi, 25 aprile, in vista del prossimo primo maggio. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo, le previsioni annunciano un 'laborioso' arrivo dell'anticiclone che porterà sole e temperature pienamente primaverili.

