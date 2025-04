Ucraina Trump Putin si è offerto di fermare la guerra

Trump ha confermato la sua intenzione di incontrare i leader mondiali a Roma, in occasione dei funerali di Papa Francesco. «Vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello», ha detto, aggiungendo che molti di loro saranno presenti e che «vorranno parlarmi di commercio». Trump ha sottolineato il suo desiderio di prendersi cura dei rapporti internazionali, ribadendo l'importanza del dialogo in un momento così delicato per la politica globale. Nel corso della stessa conversazione, Trump ha anche rivendicato un riconoscimento per i suoi sforzi diplomatici in Medio Oriente: «Merito il Nobel per gli accordi di Abramo», ha affermato, riferendosi agli storici accordi di normalizzazione tra Israele e diversi Paesi arabi siglati durante il suo mandato.

(Adnkronos) – L'Ucraina crede che la Russia trascinerà la Bielorussia in guerra. Intanto, il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto prende forma e potrebbe essere illustrato la prossima settimana. Dopo l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, disposto a dialogare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, da Kiev arriva il nuovo allarme. […] L'articolo Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. 🔗.com

Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump ha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’Ucraina. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non ... 🔗lanotiziagiornale.it

Donald Trump si affida a una citazione di un testo religioso: «Come dice la Bibbia, ?beati gli operatori di pace?. Mi auguro che quando tutto finirà, la mia eredità... 🔗ilmessaggero.it

