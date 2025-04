Dazi Usa 12 Stati fanno causa a Trump La Cina incalza Cancellare tutto

Stati hanno fatto causa a Donald Trump per la sua politica dei Dazi, accusata di essere illegale e di aver fatto precipitare l’economia americana nel caos. Nel ricorso presentato presso il tribunale per il commercio internazionale di New York si afferma che la politica adottata da Trump dipende “dai suoi capricci piuttosto che da un esercizio legale dell’autorità”. Nel ricorso – che è appoggiato oltre che da New York, da Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico e Vermont – si contesta il ricorso da parte del presidente all’International Emergency Economic Powers Act, che gli ha permesso, dichiarando di essere davanti “a una minaccia straordinaria e insolita”, di imporre Dazi senza richiedere l’autorizzazione al Congresso a cui la Costituzione affida l’autorità di adottare misure del genere. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) –New York e altri undicihanno fattoa Donaldper la sua politica dei, accusata di essere illegale e di aver fatto precipitare l’economia americana nel caos. Nel ricorso presentato presso il tribunale per il commercio internazionale di New York si afferma che la politica adottata dadipende “dai suoi capricci piuttosto che da un esercizio legale dell’autorità”. Nel ricorso – che è appoggiato oltre che da New York, da Oregon, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nevada, New Mexico e Vermont – si contesta il ricorso da parte del presidente all’International Emergency Economic Powers Act, che gli ha permesso, dichiarando di essere davanti “a una minaccia straordinaria e insolita”, di imporresenza richiedere l’autorizzazione al Congresso a cui la Costituzione affida l’autorità di adottare misure del genere.

Ne parlano su altre fonti

Negli USA 12 Stati fanno causa all’amministrazione Trump per i dazi. “Rivendicando l’autorità di imporre tariffe immense e in continua evoluzione su qualsiasi merce che entri negli USA, per qualsiasi ragione ritenga conveniente dichiarare lo stato di emergenza, il Presidente ha sovvertito l’ordine costituzionale e portato il caos nell’economia americana“, si legge nell’azione legale. 12 […] 🔗periodicodaily.com

Oltre 10,5 miliardi di euro di export verso gli Stati Uniti, di cui quasi un miliardo solo tra cibo e vino: numeri che fanno degli Usa il primo mercato extra-Ue per l’agroalimentare emiliano-romagnolo. Con il rischio di essere messi in discussione dall’annuncio di nuovi dazi Usa. Una situazione... 🔗forlitoday.it

(Adnkronos) – New York e altri undici Stati hanno fatto causa a Donald Trump per la sua politica dei dazi, accusata di essere illegale e di aver fatto precipitare l'economia americana nel caos. Nel ricorso presentato presso il tribunale per il commercio internazionale di New York si afferma che la politica adottata da Trump dipende […] L'articolo Dazi Usa, 12 Stati fanno causa a Trump. La Cina incalza: “Cancellare tutto” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Trump; Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Donald Trump: 'Tariffe illegali'; Dazi Usa, 12 Stati fanno causa a Trump: quali sono, le accuse al presidente; La Cina gela Trump sui dazi, 12 Stati Usa gli fanno causa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dazi Usa, 12 Stati fanno causa a Trump. La Cina incalza: "Cancellare tutto" - New York e altri undici Stati: "Il presidente agisce in modo arbitrario e provoca caos" ... 🔗msn.com

Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Trump. Il presidente: “Oggi c’è stato incontro con Cina” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Trump. Il presidente: “Oggi c’è stato incontro con Cina” ... 🔗tg24.sky.it

Dazi, 12 Stati Usa fanno causa a Trump - Tutti gli Stati che fanno causa al presidente Trump sostengono che non ha il potere di «imporre dazi arbitrariamente». Lo scrive il New York Times. Sostengono anche che solo il Congresso ha il potere ... 🔗ilsole24ore.com