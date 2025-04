Mister Movie Minecraft Movie Smashes Records Warner Bros Strikes Gold with Viral Sensation

Il film di Minecraft conquista il botteghino! Un successo Virale inaspettato che rilancia Warner Bros. nell'olimpo di Hollywood.

Fan di Minecraft, preparatevi! Il momento che tutti stavamo aspettando è finalmente arrivato: il film di Minecraft è uscito al cinema! E per celebrare questo evento epocale, Mojang ha rilasciato un sacco di contenuti gratuiti per il gioco.

Preparati alla più grande avventura mai costruita. Da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures arriva "Un film Minecraft", con protagonisti Jason Momoa e Jack Black, per la regia di Jared Hess. Il film rappresenta il primo adattamento cinematografico live-action di Minecraft, il videogioco più popolare al mondo. Fanno parte del cast anche Emma Myers ("Mercoledì"), la candidata all'Oscar® Danielle Brooks ("Il colore

Il successo inaspettato di Minecraft e l'acclamato debutto di Sinners potrebbero aver salvato i co-presidenti De Luca e Abdy dopo le ammissioni sul fallimento di Joker: Folie à Deux.

