Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco Avrò incontri con i leader

Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibili incontri con leader mondiali a Roma, non esclude l’ipotesi senza però addentrarsi nei dettagli. “Vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello e vorrei occuparmi di tutti loro -dice- molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio”. I dazi sono un tema caldo per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sarà a Roma. Ci sarà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ovviamente punta ad un confronto con Trump sulla guerra. Dagli Stati Uniti arriverà anche una delegazione del Congresso, e, separatamente, l’ex presidente Joe Biden, che avrebbe dovuto incontrare il Papa a gennaio, pochi giorni prima di lasciare la Casa Bianca, ma era stato costretto ad annullare il viaggio a causa degli incendi in California. Leggi su Ildenaro.it (Adnkronos) –“Sì, li incontrerò”. Donaldatterreràintorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, aidi. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibiliconmondiali a, non esclude l’ipotesi senza però addentrarsi nei dettagli. “Vorrei incontrarli tutti, sarebbe bello e vorrei occuparmi di tutti loro -dice- molti di loro saranno là e vorranno incontrarmi per parlare di commercio”. I dazi sono un tema caldo per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che sarà a. Ci sarà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ovviamente punta ad un confronto consulla guerra. Dagli Stati Uniti arriverà anche una delegazione del Congresso, e, separatamente, l’ex presidente Joe Biden, che avrebbe dovuto incontrare ila gennaio, pochi giorni prima di lasciare la Casa Bianca, ma era stato costretto ad annullare il viaggio a causa degli incendi in California.

Cosa riportano altre fonti

La premier lo cita: renderemo ancora grande l’Occidente. Il presidente: Italia nostro miglior alleato finché c’è lei 🔗xml2.corriere.it

(Adnkronos) – "Sì, li incontrerò". Donald Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibili incontri con leader mondiali a Roma, non […] L'articolo Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: “Avrò incontri con i leader” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

(Adnkronos) – "Sì, li incontrerò". Donald Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibili incontri con leader mondiali a Roma, non […] 🔗periodicodaily.com

Trump a Roma per funerali Papa, Zelensky lo aspetta e rebus incontro; I grandi della terra a Roma tra diplomazia e colloqui. Trump: “Ho in programma molti incontri”; Funerali di Papa Francesco, da Trump a Re Felipe dove dormono a Roma i potenti del mondo; Roma blindata. Liberazione, Trump e l’addio a papa Francesco, due giorni sotto sorveglianza speciale. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: "Avrò incontri con i leader" - (Adnkronos) - "Sì, li incontrerò". Donald Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il ... 🔗msn.com

Trump a Roma per i funerali di Papa Francesco: «Incontrerò tutti». Possibile vertice con von der Leyen - Vorrei incontrare tutti i leader, prendermi cura di loro. I’ll take care of them». Donald Trump ha le idee molto chiare su come spendere una giornata a Roma. Difficile che il funerale ... 🔗ilmessaggero.it

Trump verso Roma: “Vorrei incontrare tutti i leader” per dazi e Ucraina. Ipotesi faccia a faccia con von der Leyen - Il presidente ha dichiarato che Putin si è offerto di "fermare la guerra e la conquista dell’intera Ucraina". Non sembra escluso nella Capitale un primo incontro con la presidente della Commissione Ue ... 🔗ilfattoquotidiano.it