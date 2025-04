Zozzoni sui Colli a Pasquetta maxi bonifica per ripulire area Profonda inciviltà e totale mancanza di rispetto

area attrezzata “Ettore Lombardo” a Musolino, alla presenza dell’assessore comunale Nino Carreri, della presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e del dirigente provinciale dell’ex Azienda Forestale e Demaniale. Messinatoday.it - Zozzoni sui Colli a Pasquetta, maxi bonifica per ripulire l'area: "Profonda inciviltà e totale mancanza di rispetto" Leggi su Messinatoday.it Si è svolto questa mattina un sopralluogo congiunto presso l’attrezzata “Ettore Lombardo” a Musolino, alla presenza dell’assessore comunale Nino Carreri, della presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e del dirigente provinciale dell’ex Azienda Forestale e Demaniale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Si è svolto questa mattina un sopralluogo congiunto presso l’area attrezzata “Ettore Lombardo” a Musolino, alla presenza dell’assessore comunale Nino Carreri, della presidente di MessinaServizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e del dirigente provinciale dell’ex Azienda Forestale e Demaniale... 🔗messinatoday.it

Firenze, 17 aprile 2025 - Tutti di corsa nel verde a Pasquetta con la Scarpinata per i Colli del Sud. La manifestazione podistica, organizzata dall'associazione ricreativa Lo Stivale Aps è in programma lunedì 21 aprile con la sua 39esima edizione. La manifestazione prevede una gara podistica agonistica di 11 chilometri, una corsa non competitiva sulla stessa lunghezza e una passeggiata ludico motoria di 5 chilometri. 🔗lanazione.it

Per la sera del Venerdì Santo ed il pranzo del Lunedì di Pasquetta il Ristorante Montegrande offre una proposta di carne, una di pesce ed un menù speciale bimbi. Per aderire è richiesta la prenotazione anche mezzo whatsapp. Proposta di carne a 40 euro: Il prosciutto crudo, lardo alle... 🔗padovaoggi.it

Zozzoni sui Colli a Pasquetta, maxi bonifica per ripulire l'area: Profonda inciviltà e totale mancanza di rispetto; Zozzoni sui Colli a Pasquetta maxi bonifica per ripulire area Profonda inciviltà e totale mancanza di rispetto. 🔗Su questo argomento da altre fonti