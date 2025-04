Ex Ss77 Val di Chienti da maggio partono i lavori di manutenzione in galleria come cambia la viabilità

Dal 5 maggio lungo la ex SS 77 Val di Chienti è prevista l'istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo, per lavori di efficientamento energetico e riqualificazione della galleria Casenove. Il tratto interessato va dal km 14+300 al Km 15+100, alternativamente direzione Foligno.

Milano, 2 apr. (LaPresse) – L’attore statunitense Val Kilmer è morto all’età di 65 anni. Lo riporta il New York Times. La causa del decesso, ha fatto sapere la figlia Mercedes, è stata una polmonite. Nel 2014 a Kilmer era stato diagnosticato un cancro alla gola. L’attore è noto per aver recitato in ‘Top Gun’, nel ruolo di Jim Morrison in ‘The Doors’ e in quello di Batman in ‘Batman Forever’. 🔗lapresse.it

Forlì, 15 marzo 2025 - Proseguono le attività pianificate nell’ambito del tavolo tecnico interforze svoltosi in Questura, con servizi di controllo orientati a contrastare i comportamenti devianti e gli episodi di microcriminalità nel forlivese. Questa volta l’attività di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Forlì si è concentrata, con la collaborazione di Start Romagna, nel contrasto ad episodi di vandalismo, spaccio, bullismo e atteggiamenti di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Val Kilmer ci ha lasciato ieri sera, martedì 1 aprile, a causa di una polmonite. Ad annunciarlo al New York Times è la figlia Mercedes. Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, California, Kilmer era diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta, grazie a ruoli iconici in film come Top Gun (1986), dove interpretò il pilota Maverick, Tom Iceman Kazanski, e Batman Forever (1995), in cui interpretò Bruce Wayne/Batman. 🔗corrieretoscano.it

Incidente in Val di Chienti. Muore bergamasco di 50 anni. Altri due feriti, uno è grave - In un terribile schianto ieri pomeriggio nelle Marche, sulla superstrada 77 della Val di Chienti, in direzione di Civitanova, ha perso la vita un cinquantenne, Cristian Pesce, residente a Ghisalba. 🔗msn.com

Civitanova, doppio incidente sulla Statale 77: coinvolti otto veicoli. Traffico deviato - CIVITANOVA - Doppio incidente sulla strada statale 77 “della Val di Chienti”. Il tratto è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione di Civitanova Marche a causa di due tamponamenti ... 🔗corriereadriatico.it