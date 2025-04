Storie e cammini Lorenzo Marcolin a Ca dei Carraresi

Lorenzo Marcolin sarà l’ospite dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al Cammino.Nel suo libro La Restera del Sile racconta, attraverso disegni e parole, la passeggiata per eccellenza dei trevigiani, luogo d’incontri. Trevisotoday.it - Storie e cammini - Lorenzo Marcolin a Ca' dei Carraresi Leggi su Trevisotoday.it Lunedi 28 aprile, alle ore 18.30, l’architetto e illustratoresarà l’ospite dell’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicato al Cammino.Nel suo libro La Restera del Sile racconta, attraverso disegni e parole, la passeggiata per eccellenza dei trevigiani, luogo d’incontri.

