Petrucci sfida la Juventus Next Gen È forte allenata bene e gioca benissimo ma possiamo giocarcela con chiunque Ecco cosa servirà

Petrucci sfida la Juventus Next Gen: le dichiarazioni del capitano del Messina. cosa ha detto verso la sfidaAi canali ufficiali del Messina, Davide Petrucci ha parlato della prossima sfida di Serie C contro la Juventus Next Gen, in programma domenica. Le dichiarazioni del capitano della squadra siciliana. Petrucci – «Domenica sarà una partita bellissima da giocare: è un momento decisivo e vogliamo prenderci quello che meritiamo. Abbiamo una rosa di grande qualità, siamo in una zona di classifica che non rispecchia quello che meriteremmo. Dobbiamo dimostrare che non è quello che vogliamo e prenderci questa salvezza. Il percorso di crescita è visibile a tutti, possiamo far bene. Per me non è una sorpresa, c’è grande compattezza all’interno in gruppo e, insieme ad un tifo caloroso, siamo in grado di fare grandi prestazioni. Juventusnews24.com - Petrucci sfida la Juventus Next Gen: «È forte, allenata bene e gioca benissimo, ma possiamo giocarcela con chiunque. Ecco cosa servirà» Leggi su Juventusnews24.com laGen: le dichiarazioni del capitano del Messina.ha detto verso laAi canali ufficiali del Messina, Davideha parlato della prossimadi Serie C contro laGen, in programma domenica. Le dichiarazioni del capitano della squadra siciliana.– «Domenica sarà una partita bellissima dare: è un momento decisivo e vogliamo prenderci quello che meritiamo. Abbiamo una rosa di grande qualità, siamo in una zona di classifica che non rispecchia quello che meriteremmo. Dobbiamo dimostrare che non è quello che vogliamo e prenderci questa salvezza. Il percorso di crescita è visibile a tutti,far. Per me non è una sorpresa, c’è grande compattezza all’interno in gruppo e, insieme ad un tifo caloroso, siamo in grado di fare grandi prestazioni.

Ne parlano su altre fonti

L’Inter questa sera sarà protagonista sul campo della Juventus, dove proverà a conquistare la testa della classifica dopo il pareggio del Napoli in casa della Lazio. Nel frattempo a Torino è arrivato il pullman nerazzurro, tra le urla non proprio lusinghiere dei tifosi bianconeri. Di seguito il video catturato dall’inviato di Inter-News.it all’Allianz Stadium, Sandro Caramazza SFIDA PESANTE – L’Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20. 🔗inter-news.it

La Juventus dopo l’impegno europeo in Champions League, è tornata a preparare in allenamento la sfida con l’Inter in programma domenica, dopo le due vittorie contro Empoli e Como. Di seguito le indicazioni dall’allenamento odierno. AL TRAINING CENTER – Antivigilia di Juventus-Inter, i bianconeri allenati da Thiago Motta sono attesi domenica 16 febbraio 2025 dal Derby d’Italia, valido per la venticinquesima giornata di Serie A. 🔗inter-news.it

(Adnkronos) – La Juventus si impone 2-1 allo Stadium sul Psv nella gara di andata dei playoff di Champions League. I gol di McKennie e Mbangula decidono la sfida, dopo il momentaneo pareggio dell'ex Inter Perisic. I bianconeri tra una settimana cercheranno di confermare il risultato ed accedere agli ottavi. La Juve aveva già affrontato […] L'articolo Champions, Juventus-Psv 2-1: McKennie e Mbangula decidono la sfida di andata proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Petrucci sfida la Juventus Next Gen: «È forte, ma...»; Petrucci (Messina): Contro la Juve Next Gen sarà una bella partita. I bianconeri giocano benissimo; Serie C, Petrucci crede nei playout: «Il Messina lotterà sino alla fine»; Il Messina incassa un'altra sconfitta, giallorossi battuti dalla Juventus Next Gen. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Petrucci (Messina): "Contro la Juve Next Gen sarà una bella partita. I bianconeri giocano benissimo" - Direttamente dai canali ufficiali del Messina, Davide Petrucci, capitano dei peloritani, parla della sfida di campionato contro la Juventus Next Gen, in programma domenica: "Domenica ... 🔗tuttojuve.com

Juventus.com - Juve Next Gen-Crotone, dove vederla in TV - informa tutti i tifosi bianconeri su dove vedere in TV il match di Serie C che la Next Gen giocherà contro il Crotone a Biella domani a partire dalle 15:00: " La sfida tra Juventus Next Gen e ... 🔗tuttojuve.com

Arbitro Juventus Next Gen Crotone: il fischietto del match comunicato dall’AIA. Ecco le designazioni arbitrali - L’AIA ha ufficializzato quello che sarà il fischietto della sfida della Juventus Next Gen contro il Crotone. L’arbitro sarà Andrea Migliorini della sezione di Verona, assistito da Veronica Martinelli ... 🔗juventusnews24.com