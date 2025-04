Bologna è qui la festa Ora i tifosi vivono un sogno Possiamo vincere la Coppa

Bologna, 25 aprile 2025 – “Ancora un passo da fare, ma grazie ragazzi, perché ogni volta ci fate sognare”. Due striscioni, uno sopra l’altro, a firma della curva, che ben oltre i tre fischi di Marcenaro spalanca le braccia alla squadra, chiudendo dolcemente – ma soltanto in modo virtuale – una notte che la città si porterà dietro ancora per tanto, tantissimo tempo. Il solito Dall’Ara spumeggiante per l’ormai solito Bologna versione casalinga, che tanto piace e che tanto fa sognare, a coccolare una serata che i tifosi aspettavano da cinquantuno lunghissimi anni. E ne saranno passati ben 18.618 di giorni, quando il prossimo 14 maggio i rossoblù saranno di scena sempre lì, all’Olimpico di Roma, per riprovarci. Dal fu Palermo, sconfitto ai calci di rigore da Bulgarelli, Pecci e Pesaola in panchina, al Milan che verrà di Conceição, affamato di all-in dopo essersi già portato a casa pochi mesi fa la SuperCoppa. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, è qui la festa. Ora i tifosi vivono un sogno: “Possiamo vincere la Coppa” Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 25 aprile 2025 – “Ancora un passo da fare, ma grazie ragazzi, perché ogni volta ci fate sognare”. Due striscioni, uno sopra l’altro, a firma della curva, che ben oltre i tre fischi di Marcenaro spalanca le braccia alla squadra, chiudendo dolcemente – ma soltanto in modo virtuale – una notte che la città si porterà dietro ancora per tanto, tantissimo tempo. Il solito Dall’Ara spumeggiante per l’ormai solitoversione casalinga, che tanto piace e che tanto fa sognare, a coccolare una serata che iaspettavano da cinquantuno lunghissimi anni. E ne saranno passati ben 18.618 di giorni, quando il prossimo 14 maggio i rossoblù saranno di scena sempre lì, all’Olimpico di Roma, per riprovarci. Dal fu Palermo, sconfitto ai calci di rigore da Bulgarelli, Pecci e Pesaola in panchina, al Milan che verrà di Conceição, affamato di all-in dopo essersi già portato a casa pochi mesi fa la Super

Ne parlano su altre fonti

Le frasi riportate sono piuttosto forti: nei manifesti, apparsi a Bologna nella giornata della Festa del papà (19 marzo), si legge “Ti tolgo i figli e ti rovino”, “Sei un fallito”, “I figli sono miei”. Si tratta di una campagna pubblicitaria dell’associazione Genitori sottratti, nata a Bologna... 🔗bolognatoday.it

Alessandro Barbero sarà ospite alla Festa internazionale della storia, che si terrà a Bologna dal 5 al 13 aprile a Bologna. Il docente e divulgatore storico dovrebbe tenere una lezione su San Francesco il 10 aprile. Si tratta, come scrive l’Ansa, della più grande manifestazione del genere in... 🔗bolognatoday.it

Sta per arrivare la festa più gioiosa dell'anno, il Carnevale! Segnate la data sul calendario e preparatevi a festeggiare questa divertente ricorrenza in allegria: a Bologna, sabato 1 marzo, dalle ore 17.00, si terrà una grande festa in maschera dedicata ad adulti e bambini. L'evento prevede... 🔗bolognatoday.it

Bologna, è qui la festa. Ora i tifosi vivono un sogno: “Possiamo vincere la Coppa”; Bologna, mille tifosi in festa all'allenamento: fumogeni e cori verso la Coppa Italia; Bologna Champions Tour, è tutto pronto per la festa dei rossoblù: ecco il percorso ufficiale; Calcio: Bologna in festa, la Lazio chiede scusa ai tifosi. 🔗Ne parlano su altre fonti