Bar tre Fratelli finisce un’epoca Saracinesca giù dopo 56 anni ‘Mai un giorno di ferie’

finisce dopo 56 anni l'attività del "Bar Pizzeria Tre Fratelli", chiude lo storico ritrovo di via Panoramica nei pressi della fortezza spagnola di Porto Santo Stefano. A darne notizia è Priscilla Schiano, nipote del titolare Mario Terramoccia, che racconta gli oltre cinque decenni di un esercizio diventato un punto di riferimento per tutti."Correva l'anno 1969 quando in zona Fortezza mia nonna Rina apriva il "Bar Pizzeria Tre Fratelli" – racconta –, prima gestita con i figli e poi portata avanti da zio Matteo. Tutta la sua vita è trascorsa lì, onorando il vero significato di "Pubblico Esercizio". Mai un giorno di ferie, eccetto i lunedì del periodo invernale. Zio oggi mi chiede: "vorrei ringraziare tutti i miei clienti e tutti gli amici che si sono avvicendati in questo lungo percorso".

