Il Bologna batte 2 1 l’Empoli e vola in finale di Coppa Italia

Bologna (ITALPRESS) – Il Bologna festeggia l’accesso alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Forti del 3-0 registrato all’andata a Empoli, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno e vincono per 2-1. Sono Fabbian e Kovalenko ad andare a segno nel primo tempo, con Dallinga a siglare il gol vittoria nel finale di match.Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell’area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l’1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d’ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33?. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota. Unlimitednews.it - Il Bologna batte 2-1 l’Empoli e vola in finale di Coppa Italia Leggi su Unlimitednews.it (ITALPRESS) – Ilfesteggia l’accesso alladicontro il Milan. Forti del 3-0 registrato all’andata a Empoli, i felsinei rischiano poco o nulla nella gara di ritorno e vincono per 2-1. Sono Fabbian e Kovalenko ad andare a segno nel primo tempo, con Dallinga a siglare il gol vittoria neldi match.Ai padroni di casa bastano sette minuti per passare in vantaggio. Moro raccoglie palla al limite dell’area, si allarga sulla destra e pennella al centro una palla al bacio per Fabbian, che di testa trafigge Seghetti per l’1-0. Due minuti dopo, Seghetti deve alzare in corner un sinistro ravvicinato di Lykogiannis. Al quarto d’ora, il portiere si ripete su Dallinga. I toscani, quasi a sorpresa, firmano il pareggio al 33?. Sambia verticalizza per Solbakken, che va al tiro con il mancino trovando pronto Ravaglia alla respinta, ma Kovalenko è il più rapido di tutti nel ribadire in rete a porta vuota.

Ne parlano su altre fonti

Il Bologna supera l’Atalanta e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia. La sfida di Bergamo è stata avvincente e caratterizzata da numerose occasioni; alla fine, la formazione di Vincenzo Italiano riesce a prevalere, segnando il gol decisivo all’80’ con un colpo di testa di Castro, subentrato da poco a Dallinga. Gli orobici hanno sprecato troppo, mentre i rossoblù avanzano: il match Atalanta-Bologna termina 0-1. 🔗thesocialpost.it

Dopo la vittoria dell’Udinese a Lecce, la 26esima giornata del campionato di Serie A è proseguita con ben due sfide in programma alle 15:00 del sabato. Vittoria fondamentale del Parma, che inizia nel migliore dei modi il suo nuovo ciclo con Chivu in panchina: un 2-0 al Bologna per tornare al successo. Sempre in zona salvezza, invece al successo non ci torna il Venezia, che gioca una buona partita davanti al suo pubblico, ma non va oltre lo 0-0 contro una Lazio che rallenta nella sua corsa a un ... 🔗sportface.it

IL TABELLINO VERONA-BOLOGNA 1-2 MARCATORI: 39 ` Odgaard (B), 78` Cambiaghi (B), 80` Mosquera (V) VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola,... 🔗calciomercato.com

Bologna-Empoli 2-1, cronaca e tabellino: rossoblù in finale con il Milan; Il Bologna batte l'Empoli 2-1 e vola in finale di Coppa Italia; Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan; Milan-Bologna finale di Coppa Italia: Italiano batte 2-1 l'Empoli. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Il Bologna batte l'Empoli 2-1 e vola in finale di Coppa Italia - La vittoria grazie alle reti di Fabbian e Dallinga. Il 14 maggio a Roma il match decisivo col Milan: non accadeva da 51 anni ... 🔗rainews.it

Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan - Nella ritorno della semifinale di Coppa Italia il Bologna batte 2-1 l'Empoli e raggiunge il Milan in finale. Al Dall'Ara, con il risultato dell'andata che già sorrideva ai rossoblù, gli uomini di Ital ... 🔗msn.com

Milan-Bologna finale di Coppa Italia: Italiano batte 2-1 l'Empoli - I felsinei tornano a giocarsi l'ultimo atto del trofeo nazionale dopo 51 anni: decidono le reti di Fabbian e Dallinga ... 🔗tuttosport.com