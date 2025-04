Fa un volo di diversi metri e finisce in un aiuola ferito un uomo

ferito dopo la caduta da diversi metri da un muraglione della circonvallazione. È avvenuto nel pomeriggio all'altezza della chiesa di Pompei, nella piazza di fronte.L'uomo è atterrato in via Stefano Interdonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia. Messinatoday.it - Fa un volo di diversi metri e finisce in un'aiuola, ferito un uomo Leggi su Messinatoday.it Un anziano è rimastodopo la caduta dada un muraglione della circonvallazione. È avvenuto nel pomeriggio all'altezza della chiesa di Pompei, nella piazza di fronte.L'è atterrato in via Stefano Interdonato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia.

