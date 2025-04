L Gante Wanda dice che mi ha lasciato lei A certe donne piace piacere Abbiamo deciso…

lei la decisione di lasciarlo Golssip.it - L-Gante: “Wanda dice che mi ha lasciato lei? A certe donne piace piacere. Abbiamo deciso…” Leggi su Golssip.it Il cantante ha replicato alla conduttrice che aveva detto di aver presola decisione di lasciarlo

Se ne parla anche su altri siti

Wanda Nara e Mauro Icardi sono pronti a tornare in Italia, dove il calciatore ha ufficialmente chiesto il divorzio. Del resto a Milano l’ex coppia ha vissuto gli anni più belli del matrimonio, qui sono nate le figlie Francesca e Isabella e sempre qui i due possiedono alcuni immobili e auto di lusso. La prima udienza di separazione si terrà il prossimo 11 marzo e l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha già chiesto una cifra importante per l’assegno di mantenimento che dovrà riceverà ... 🔗dilei.it

Con Wanda Nara non ci si annoia mai. La sua vita è degna di una telenovela sudamericana e, soprattutto nell’ultimo periodo, complice la separazione da Mauro Icardi sta regalando un colpo di scena dietro l’altro. L’ultimo arriva dal tribunale argentino, che ha richiesto la chiusura dei profili social della soubrette e imprenditrice. E poi è finita la love story con L-Gante: l’ennesima rottura tra i due nel giro di pochi mesi. 🔗dilei.it

Il cantante aveva fatto sapere di aver lasciato la conduttrice ma in Argentina riportano le parole della donna sulla fine della relazione col compagno e sulla separazione dall'attaccante 🔗golssip.it

Mauro Icardi e L-Gante, la lite in chat per Wanda Nara: «Ti usa come un burattino». La risposta: «Vai dallo ps; Wanda Nara e L-Gante danno scandalo in hotel tra sesso e risate: cosa è successo; Wanda Nara dice addio a L-Gante: Devo pensare ai figli. La reazione del rapper; Wanda Nara e L-Gante ammettono: Stiamo insieme da 3 anni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L-Gante: “Wanda dice che mi ha lasciato lei? A certe donne piace piacere. Abbiamo deciso…” - Il cantante ha replicato alla conduttrice Wanda Nara che aveva detto di aver preso lei la decisione di lasciarlo ... 🔗golssip.it

Wanda Nara e Icardi ritorno di fiamma? La rivelazione di L-Gante - Soltanto pochi mesi fa è emersa la notizia della separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi e oggi a distanza di settimane L-Gante è pronto a scommettere che tra i due possa esserci presto un ritorno ... 🔗msn.com

Wanda Nara e L-Gante si sono lasciati, l’annuncio: “È finita”/ Il motivo choc: “Ecco perchè abbiamo rotto” - Colpo di scena, finita la storia tra Wanda Nara e L-Gante: ecco perchè e cos'hanno detto i due sui social. L'annuncio del rapper. 🔗ilsussidiario.net