Selfie con la salma di Papa Francesco pornografia del lutto per una generazione perduta

salma di Papa Francesco, vestita di rosso e distesa nella solennità marmorea della Basilica, e davanti a lui – o meglio, davanti al suo cadavere – un brulicare di smartphone, sorrisi, pose, smorfie. Selfie. Non preghiere, non silenzio, non lacrime. Solo pixel e vanità.È il punto più basso della nostra decadenza culturale. Gente che si immortala accanto a un morto illustre come fosse una celebrità da incorniciare nel carosello di Instagram. Il Pontefice, divenuto sfondo da stories, ultimo trofeo di una fame oscena di visibilità. È il carnevale grottesco di un’umanità che ha smarrito ogni senso del limite, ogni idea del sacro, ogni vergogna.La morte è diventata contenuto. L’ultimo saluto, performance. Il lutto, intrattenimento. E mentre il corpo senza vita del Papa giace in una teca, l’attenzione non è rivolta a lui, ma al riflesso di chi scatta. Thesocialpost.it - Selfie con la salma di Papa Francesco: pornografia del lutto per una generazione perduta Leggi su Thesocialpost.it La scena è questa: ladi, vestita di rosso e distesa nella solennità marmorea della Basilica, e davanti a lui – o meglio, davanti al suo cadavere – un brulicare di smartphone, sorrisi, pose, smorfie.. Non preghiere, non silenzio, non lacrime. Solo pixel e vanità.È il punto più basso della nostra decadenza culturale. Gente che si immortala accanto a un morto illustre come fosse una celebrità da incorniciare nel carosello di Instagram. Il Pontefice, divenuto sfondo da stories, ultimo trofeo di una fame oscena di visibilità. È il carnevale grottesco di un’umanità che ha smarrito ogni senso del limite, ogni idea del sacro, ogni vergogna.La morte è diventata contenuto. L’ultimo saluto, performance. Il, intrattenimento. E mentre il corpo senza vita delgiace in una teca, l’attenzione non è rivolta a lui, ma al riflesso di chi scatta.

