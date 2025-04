L’ultimo saluto dei centomila Era il nostro Papa

Repubblica.it - L’ultimo saluto dei centomila: “Era il nostro Papa” Leggi su Repubblica.it Stasera la chiusura del feretro. Ieri due chilometri di fila per raggiungere San Pietro, anche sotto la pioggia. In tanti raccontano che erano stati in piazza quando venne eletto

Roma, 23 apr. (askanews) - Una grandissima folla in fila per dare l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, prima dei funerali il 26 aprile. Alle 11 è iniziato l'afflusso dei fedeli. Le persone vengono fatte sostare solo per qualche minuto davanti alla bara ancora aperta con il feretro del pontefice, per una breve pausa di preghiera. Accanto alla bara, posta su una semplice pedana rossa e senza catafalco o altri segni di potere, un cero pasquale acceso, simbolo ... 🔗quotidiano.net

