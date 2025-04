25 aprile una giornata di musei gratis in Toscana ecco dove

aprile 2025 – Oggi 25 aprile la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale musei nazionali Toscana e dei nuovi musei autonomi saranno aperti a ingresso gratuito. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili gratuitamente anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8.30 – 14 e ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle ore 8:15 alle 18:30, il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30), e la Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8. Lanazione.it - 25 aprile una giornata di musei gratis in Toscana: ecco dove Leggi su Lanazione.it Firenze, 172025 – Oggi 25la maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionalenazionalie dei nuoviautonomi saranno aperti a ingresso gratuito. A cominciare da Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli e Galleria dell’Accademia di Firenze. Visitabili gratuitamente anche MAF Museo archeologico nazionale di Firenze (ore 8:30-14 con ultimo ingresso ore 13:15), il Museo di San Marco (ore 8:30-13:50 con ultimo ingresso ore 13:20); il Cenacolo di Sant’Apollonia, il Cenacolo di Andrea del Sarto, il Chiostro dello Scalzo ( con orario ore 8.30 – 14 e ultimo ingresso 13.50); il Parco di Villa il Ventaglio dalle ore 8:15 alle 18:30, il Giardino della Villa medicea di Castello (ore 8:30-18:30 ultimo ingresso alle 18), la Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio (ore 8:30 – 17:30), e la Villa medicea della Petraia (giardino: ore 8.

