Afferra il martello e si scaglia contro la moglie orrore in Italia

orrore in Italia nella notte, quando un uomo ha improvvisamente impugnato un martello e si è scagliato contro la moglie, deciso a massacrarla e riuscendo a colpirla. Poco dopo, forse rendendosi conto di quanto fatto, ha deciso di porre fine alla sua vita saltando dal balcone.Il volo, giù dal quinto piano dell’abitazione, non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo a seguito del violento impatto con l’asfalto. La donna è invece al momento in ospedale, dove è stata trasportata d’urgenza in codice rosso.Leggi anche: Dramma nello sport, incidente spaventoso: la giovanissima campionessa morta a 18 anniTutto è successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare la moglie a martellate. Thesocialpost.it - Afferra il martello e si scaglia contro la moglie, orrore in Italia Leggi su Thesocialpost.it Un’aggressione folle, conclusa con un gesto estremo.innella notte, quando un uomo ha improvvisamente impugnato une si ètola, deciso a massacrarla e riuscendo a colpirla. Poco dopo, forse rendendosi conto di quanto fatto, ha deciso di porre fine alla sua vita saltando dal balcone.Il volo, giù dal quinto piano dell’abitazione, non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto sul colpo a seguito del violento impatto con l’asfalto. La donna è invece al momento in ospedale, dove è stata trasportata d’urgenza in codice rosso.Leggi anche: Dramma nello sport, incidente spaventoso: la giovanissima campionessa morta a 18 anniTutto è successo a Torre Annunziata, in provincia di Napoli: un pensionato di 91 anni si è tolto la vita dopo avere tentato di assassinare laa martellate.

Cosa riportano altre fonti

Afferra il martello e si scaglia contro la moglie, orrore in Italia: il folle gesto

