Stazzema chiuso per frana sentiero di accesso al parco delle Molinette

Stazzema (Lucca) ha chiuso il sentiero di accesso al parco delle Molinette sulle Alpi Apuane dopo che una frana ne ha distrutto l'accesso la notte fra il 17 e 18 aprile 2025L'articolo Stazzema: chiuso per frana sentiero di accesso al parco delle Molinette proviene da Firenze Post. .com - Stazzema: chiuso per frana sentiero di accesso al parco delle Molinette Leggi su .com Con un'ordinanza firmata dal sindaco Maurizio Verona, il Comune di(Lucca) haildialsulle Alpi Apuane dopo che unane ha distrutto l'la notte fra il 17 e 18 aprile 2025L'articoloperdialproviene da Firenze Post.

