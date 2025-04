Piazza Casa Pia si rifà il look c è ok della giunta 250 mila euro per restaurare anche Porta Grazie

Un investimento da 250 mila euro per dare nuova luce a "Porta Grazie" e alle zone limitrofe. La giunta avantieri ha dato l'ok alla proposta dell'assessore all'arredo urbano Massimiliano Minutoli per procedere con il restauro della struttura storica della Piazza ma anche con la riqualificazione.

