Delegazione della Lazio a S Pietro Lotito Ricorderemo sempre suo messaggio di solidarietà misericordia inclusione

Delegazione della S.S. Lazio guidata dal presidente Claudio Lotito, accompagnato da rappresentanti della prima squadra maschile, della prima squadra femminile, dello staff tecnico e dirigenziale, si è recata presso la Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Sua Santità Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì. Lo scrive il club. La Società Sportiva Lazio ha avuto negli anni un rapporto speciale con il Santo Padre, legato dalla comune passione per il calcio e da numerose iniziative benefiche e sociali condivise con la Santa Sede. In questo momento di dolore e riflessione, la Lazio ricorda con affetto e riconoscenza Papa Francesco, esempio di umanità e generosità, capace di avvicinare mondi diversi attraverso valori universali quali solidarietà, misericordia pace e dialogo. .com - Delegazione della Lazio a S.Pietro. Lotito: “Ricorderemo sempre suo messaggio di solidarietà, misericordia, inclusione” Leggi su .com (Adnkronos) – Questo pomeriggio alle ore 15 unaS.S.guidata dal presidente Claudio, accompagnato da rappresentantiprima squadra maschile,prima squadra femminile, dello staff tecnico e dirigenziale, si è recata presso la Basilica di Sanper rendere omaggio alla salma di Sua Santità Papa Francesco, scomparso lo scorso lunedì. Lo scrive il club. La Società Sportivaha avuto negli anni un rapporto speciale con il Santo Padre, legato dalla comune passione per il calcio e da numerose iniziative benefiche e sociali condivise con la Santa Sede. In questo momento di dolore e riflessione, laricorda con affetto e riconoscenza Papa Francesco, esempio di umanità e generosità, capace di avvicinare mondi diversi attraverso valori universali qualipace e dialogo.

Una delegazione della squadra di calcio della Lazio è arrivata alla Basilica di San Pietro per l’ultimo saluto a Papa Francesco, morto a Pasquetta a 88 anni. Guidati dal presidente Lotito, presenti tra gli altri mister Baroni e i calciatori Zaccagni, Pedro e Rovella. Distribuiti a giocatori e dirigenti anche dei santini raffiguranti Francesco. 🔗lapresse.it

