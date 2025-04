Esplosioni ferite memoria cosa resta degli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale a Milano

Milanotoday.it - Esplosioni, ferite, memoria: cosa resta degli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale a Milano Leggi su Milanotoday.it Per tutta la vita Tito Samorè si ricordò un lampo. Disse di essersi messo una mano davanti agli occhi per proteggersi, prima di sentire l’esplosione. Gli fu sempre risposto che non poteva essere successo: non c’era stato il tempo. Nel 1944 aveva quasi undici anni e giocava con un amico nel.

Se ne parla anche su altri siti

L’incidente alla funivia del monte Faito, nel Napoletano, ricorda quello del Mottarone, occorso alla struttura che collegava Stresa con l’omonima montagna a picco sulla sponda piemontese del lago Maggiore. Il 23 maggio di quattro anni fa, nella prima domenica della ripartenza dopo le restrizioni per il Covid, nella caduta della cabina morirono sul colpo 13 persone, tra cui un bimbo di 2 anni e uno di 9. 🔗iodonna.it

Soprattutto alla vigilia di una data importante come quella dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo si parla di memoria, spesso e sfortunatamente in modo confuso e approssimativo. Che la memoria […] The post David Sala, esercizi di memoria della Resistenza first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Lo scenario è quello di un caotico dopoguerra, in un Paese che preferisce percepirsi come una vittima anche quando dovrebbe interrogarsi sulle responsabilità dei propri figli, pronti a trasformarsi in […] The post Petra Rautiainen, la memoria dolente dell’estremo nord first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Esplosioni, ferite, memoria: cosa resta degli ordigni bellici della Seconda guerra mondiale a Milano; Rapido 904, ferita aperta da 40 anni: «Non fu solo una strage di mafia»; A 100 metri dall’esplosione, lo choc di un ferito: “Sembrava ci avesse attraversato un tuono”; Esplosione in un garage a Tavernaro: cinque persone ferite. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Roma, esplosione in un B&B a Monteverde: cosa è successo? La struttura appena aperta: il turista ferito era il primo ospite, doveva ripartire domani - Il proprietario del B&B aveva presentato la Scia un mese fa e il turista straniero rimasto ferito nell'esplosione avvenuta questa mattina a Monteverde, a Roma, era il primo ospite della struttura. 🔗ilmessaggero.it

Cosa sappiamo finora dell’esplosione della palazzina a Roma nel quartiere Monteverde - E' ancora da chiarire, tra l'altro, se l'esplosione sia avvenuta al primo piano, dove c'era il b&b dove alloggiava il turista rimasto ferito, o in un'altra zona della palazzina. L'ipotesi più pla ... 🔗fanpage.it

Cosa si sa finora dell'esplosione che ha fatto crollare una palazzina - Quattordici i feriti, uno dei quali in gravi condizioni, dopo l'esplosione provocata da una fuga di gas, con il conseguente crollo di una palazzina di tre piani di alloggi popolari a Catania. 🔗msn.com