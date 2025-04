Ucraina Rutte Sono stati fatti passi da gigante la situazione può concludersi positivamente

stati UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della sua visita al Dipartimento di Stato, il segretario Generale della Nato Mark Rutte ha reso noto di aver avuto un buon incontro con Trump, Waltz, Rubio e Hegseth, durante il quale hanno discusso della guerra in Ucraina e dell’imminente vertice della Nato in Olanda.Secondo Rutte Sono “tutti molto entusiasti del fatto che si veda una Nato che spende così tanto di più per la difesa, in particolare da parte europea e canadese -ha affermato Rutte -. Questa è davvero una Nato più forte, più equa, e anche più letale”.Riguardo alla guerra in Ucraina, Rutte ha dichiarato che sotto la guida di Trump, “la situazione potrebbe concludersi positivamente” e che non prevede che gli stati Uniti si ritirino dai colloqui di pace: “Penso che, considerando l’esito dell’incontro di ieri a Londra, possiamo essere piuttosto ottimisti sulla nostra situazione attuale. Unlimitednews.it - Ucraina, Rutte “Sono stati fatti passi da gigante, la situazione può concludersi positivamente” Leggi su Unlimitednews.it WASHINGTON (UNITI) (ITALPRESS) – In occasione della sua visita al Dipartimento di Stato, il segretario Generale della Nato Markha reso noto di aver avuto un buon incontro con Trump, Waltz, Rubio e Hegseth, durante il quale hanno discusso della guerra ine dell’imminente vertice della Nato in Olanda.Secondo“tutti molto entusiasti del fatto che si veda una Nato che spende così tanto di più per la difesa, in particolare da parte europea e canadese -ha affermato-. Questa è davvero una Nato più forte, più equa, e anche più letale”.Riguardo alla guerra inha dichiarato che sotto la guida di Trump, “lapotrebbe” e che non prevede che gliUniti si ritirino dai colloqui di pace: “Penso che, considerando l’esito dell’incontro di ieri a Londra, possiamo essere piuttosto ottimisti sulla nostraattuale.

