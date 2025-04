Reportage dal Vaticano un amore dell’altro mondo per Papa Francesco Dai laici agli islamici Ci chiama a una nuova fraternità

Vaticano, 25 aprile 2025 – Omaggio a Francesco, giorno tre. Alle 19 la Basilica chiude e la bara verrà sigillata come cerimoniale impone. Domattina il feretro sarà in mezzo al sagrato. Senza catafalchi, vicino a terra: lezione di stile ai potenti del mondo.Poi viaggerà alla volta di Santa Maria Maggiore sfilando tra Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo e San Giovanni. L’abbraccio di Roma non profuma di santità, ma di romanzo popolare.Lo stesso che da 48 ore racconta e celebra la perfetta fusione tra Francesco e la gente: tutta quella in fila apposta per lui (tanta, tantissima), ma anche la folla di turisti che stravolge la propria vacanza e si mette in coda con rispetto. Tempi di attesa finalmente umani. Da cinque ore a meno di una. Anche per questo alle 20 di ieri le presenze sono già 90mila, quasi il quintuplo di martedì alla stessa ora (cifra in fisiologico aumento nella notte, vista l’apertura a oltranza). Quotidiano.net - Reportage dal Vaticano, un amore dell’altro mondo per Papa Francesco. Dai laici agli islamici: “Ci chiama a una nuova fraternità” Leggi su Quotidiano.net Città del, 25 aprile 2025 – Omaggio a, giorno tre. Alle 19 la Basilica chiude e la bara verrà sigillata come cerimoniale impone. Domattina il feretro sarà in mezzo al sagrato. Senza catafalchi, vicino a terra: lezione di stile ai potenti del.Poi viaggerà alla volta di Santa Maria Maggiore sfilando tra Piazza Venezia, Fori Imperiali, Colosseo e San Giovanni. L’abbraccio di Roma non profuma di santità, ma di romanzo popolare.Lo stesso che da 48 ore racconta e celebra la perfetta fusione trae la gente: tutta quella in fila apposta per lui (tanta, tantissima), ma anche la folla di turisti che stravolge la propria vacanza e si mette in coda con rispetto. Tempi di attesa finalmente umani. Da cinque ore a meno di una. Anche per questo alle 20 di ieri le presenze sono già 90mila, quasi il quintuplo di martedì alla stessa ora (cifra in fisiologico aumento nella notte, vista l’apertura a oltranza).

Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

