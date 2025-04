Volley A1 femminile resiste ancora il binomio Bartoccini MC Restauri Perugia Covarelli

Covarelli non si limitano a confermare il loro impegno. I titolari di MC Restauri, title sponsor delle Black Angels, hanno deciso di fare un passo in più, diventando un punto di riferimento per la squadra e per il movimento della pallavolo femminile a Perugia. Dopo un primo. Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, resiste ancora il binomio Bartoccini MC Restauri Perugia - Covarelli Leggi su Perugiatoday.it Francesco e Michelenon si limitano a confermare il loro impegno. I titolari di MC, title sponsor delle Black Angels, hanno deciso di fare un passo in più, diventando un punto di riferimento per la squadra e per il movimento della pallavolo. Dopo un primo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36: Per Novara ci sono i 34 punti di una straordinaria Tolok, inevitabile il suo calo nel finale, 13 punti a testa per Ishikawa e Alsmeier. In casa Conegliano 20 punti di Haak, 17 di Zhu, 16 per Gabi, 14 per Fahr 22.35: per due set Novara ha tenuto testa a Conegliano, bravissima a vincere in rimonta un primo set molto complicato, poi un calo in attacco delle piemontesi ha lanciato la squadra veneta che ha vinto un terzo set ancora abbastanza ... 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

Volley A1 femminile, resiste ancora il binomio Bartoccini MC Restauri Perugia - Covarelli; Volley A1 femminile, resiste ancora il binomio Bartoccini MC Restauri Perugia - Covarelli; Stasera alle 21 su TRG Speciale Tg Plus dedicato alla 37esima giornata del girone B di Serie C; Serie A1 femminile, per la Numia Vero Volley Milano è ancora tabù Conegliano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pallavolo A1 femminile – Juliette Gelin ed Eleonora Fersino saranno i liberi nel roster di Milano? - Juliette Gelin, libero francese classe 2001, ha brillato con la Numia Vero Volley Milano nella stagione 2024/2025, contribuendo al bronzo al Mondiale per Club e al secondo posto in Serie A1, in attesa ... 🔗ivolleymagazine.it

Volley femminile, impresa di Macerata. Si impone a Messina e riconquista la A1 - Volley femminile. Impresa della Balducci Macerata a Messina, in gara 2 della finale playoff per la promozione in serie A1. Le marchigiane, che si erano imposte 3-0 nella prima sfida in casa, hanno vin ... 🔗rainews.it

Serie A1 femminile, fine della corsa per la Numia Vero Volley: Conegliano non sbaglia e conquista lo scudetto - Le rosa hanno fatto davvero di tutto per contrastare le pantere nel terzo atto della serie ma si sono dovute arrendere in tre set. Ora la Champions per salvare la stagione ... 🔗milanotoday.it