Coppa Italia Bologna in finale contro il Milan Battuto 2 1 un buon Empoli Pagelle

Bologna di Vincenzo Italiano conquista la finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Forte del 3-0 maturato all'andata al Castellani, vince 2-1 con l'Empoli al Dall'Ara. Partono forte i padroni di casa che passano in vantaggio con un colpo di testa di Fabbian

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Il Bologna supera l’Atalanta e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia. La sfida di Bergamo è stata avvincente e caratterizzata da numerose occasioni; alla fine, la formazione di Vincenzo Italiano riesce a prevalere, segnando il gol decisivo all’80’ con un colpo di testa di Castro, subentrato da poco a Dallinga. Gli orobici hanno sprecato troppo, mentre i rossoblù avanzano: il match Atalanta-Bologna termina 0-1. 🔗thesocialpost.it

`Possiamo fare la storia`. Il Bologna espugna il Gewiss Stadium di Bergamo nei quarti di finale di Coppa Italia, elimina l`Atalanta e torna... 🔗calciomercato.com

