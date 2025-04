Impallomeni Inter deve pensare ad un altro calcio La soluzione

Impallomeni cerca di dare un consiglio a Simone Inzaghi sul finale di stagione della sua Inter. Su TMW Radio l’opinionista parla così dopo il derby.soluzione – Stefano Impallomeni cerca una possibile soluzione: «Parto dal clamoroso ko nerazzurro. Avevo previsto delle insidie, avevo intravisto un tentativo di Conceicao di trovare un equilibrio, senza disdegnare la fase offensiva. E si è giocato Jovic a sorpresa e che è stata la scelta giusta. Ho visto un’Inter che sta subendo un sovraccarico mentale, non fisico. Non è il momento di attaccare nessuno, il lavoro di Inzaghi è stato straordinario, al di là di come finirà. Adesso deve pensare di giocare un altro calcio, più posizionale, accorto, un calcio economico fatto non tanto di inserimenti. Più bloccato e meno dispendioso. Nelle ultime 5 partite, giocando così, l’Inter può vincerle tutte. Inter-news.it - Impallomeni: «Inter deve pensare ad un altro calcio! La soluzione» Leggi su Inter-news.it Stefanocerca di dare un consiglio a Simone Inzaghi sul finale di stagione della sua. Su TMW Radio l’opinionista parla così dopo il derby.– Stefanocerca una possibile: «Parto dal clamoroso ko nerazzurro. Avevo previsto delle insidie, avevo intravisto un tentativo di Conceicao di trovare un equilibrio, senza disdegnare la fase offensiva. E si è giocato Jovic a sorpresa e che è stata la scelta giusta. Ho visto un’che sta subendo un sovraccarico mentale, non fisico. Non è il momento di attaccare nessuno, il lavoro di Inzaghi è stato straordinario, al di là di come finirà. Adessodi giocare un, più posizionale, accorto, uneconomico fatto non tanto di inserimenti. Più bloccato e meno dispendioso. Nelle ultime 5 partite, giocando così, l’può vincerle tutte.

