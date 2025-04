I luoghi della Resistenza Non solo montagne ma fabbriche e università

luoghi riconosciuti del fascismo, un luogo, a dire il vero, che scompare man mano che ci si addentra verso la . I luoghi della Resistenza. Non solo montagne ma fabbriche e università il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - I luoghi della Resistenza. Non solo montagne ma fabbriche e università Leggi su Cms.ilmanifesto.it Se le piazze e le adunate sono senz’altro uno deiriconosciuti del fascismo, un luogo, a dire il vero, che scompare man mano che ci si addentra verso la . I. Nonmail manifesto.

Ottanta luoghi della città, uno per ogni anno trascorso dal 25 Aprile 1945, il giorno della Liberazione di Milano e dell'Italia dall'occupazione nazifascista, il giorno della fine della guerra. Una mappa della città attraverso i luoghi della Resistenza. Mercoledì nella sella Sala Alessi di...

Il terzo e ultimo viaggio storico promosso dal Comune di Verona in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione è stato illustrato ieri mattina, 23 aprile, dall'assessore alla memoria storica Jacopo Buffolo, con la presentazione itinerante della mappa "I luoghi della Resistenza. La Città...

Dieci chilometri in bicicletta tra i luoghi simbolici della Resistenza bresciana, per ricordare chi ha lottato per la libertà e riflettere su "Fascismi vecchi e nuovi". È lo spirito della 14esima edizione di "Resistere, pedalare, resistere" in programma il 25 Aprile. Appuntamento alle 14.15 in piazzale Arnaldo con arrivo in piazza Loggia, dove i ciclisti si uniranno alla manifestazione ufficiale per la Festa della Liberazione.

