Taremi dopo Inter Milan la volontà non cambia La sua posizione

Taremi non vuole assolutamente cambiare idea sul suo futuro in maglia Inter. dopo il derby perso con il Milan l'attaccante rimane chiaro sulla situazione nel club. STAGIONE – Un solo gol su azione, tre in totale con la maglia dell'Inter fino ad ora. Le aspettative su Mehdi Taremi sono state totalmente disattese! L'attaccante non ha dato niente di niente ed è diventato la quarta punta nelle gerarchie di Simone Inzaghi, che nelle ultime settimane preferisce dare minuti addirittura a Marko Arnautovic o Joaquin Correa. In Coppa Italia, contro il Milan, è arrivata l'ennesima prestazione insufficiente. Il giocatore ha concluso il ritorno della semifinale della competizione con zero tiri, zero dribbling riusciti ed appena 10 tocchi. Taremi vede già il suo futuro! volontà ferrea PROSSIMO ANNO – La dirigenza sta valutando di dividere le strade con Taremi.

