Il ‘corallo’ di Santa Viola Funghi a chilometro zero da coltivare e gustare

Santa Viola è nata recentemente una nuova specie micologica: si chiama fungo corallo e ha tutte le sembianze di un corallo bianco pieno di ramificazioni, estremamente affascinante da vedere. Ma anche gustosissimo da mangiare. Gli inventori non intenzionali sono Marco Di Cecco e Luca D'Agostino, due ex ingegneri quarantenni della Ferrari e Ylenia Ravani, un trio che ha fondato 'Il fungo eclettico', azienda bolognese che vende sia online sia al Mercato Ritrovato il mercoledì. Un approccio diretto col fungo corallo è stata per alcune persone possibile durante uno show cooking al mercato, e il protagonista era proprio lui, da tagliare, panare e friggere, per ottenere corallo nuggets, pepite di fungo da accompagnare con una deliziosa salsina, preparate da Andrea Berneski, cuoco di Baak, locale bolognese molto attivo.

