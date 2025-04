Crystal Palace contro Aston Villa formazione statistiche e anteprima

L'Aston Villa ha la possibilità di avvicinarsi al loro primo trionfo della Coppa d'Inghilterra in 68 anni quando affrontano il Crystal Palace in semifinale a Wembley sabato.Il club ha fatto enormi progressi sotto UNAI Emery e questa stagione ha gareggiato per la prima volta in Champions League dal 1982-83, quando era ancora sotto la sua vecchia vera come Coppa Europa.Terminare un'altra lunga attesa sollevando la Coppa d'Inghilterra è una priorità per il club e i suoi sostenitori, con alcuni addirittura che suggeriscono che è la priorità in questa stagione.Questo potrebbe essere un tratto con il ritorno in Champions League attraverso un luogo di campionato più importante per la salute a lungo termine del club e il mantenimento della traiettoria verso l'alto.

