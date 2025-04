Juve Tether supera il 10 delle quote e diventa secondo azionista del club

Tether fa sul serio con il calcio. Il colosso delle criptovalute, entrato ufficialmente nella Juventus lo scorso febbraio, ha annunciato in un comunicato di aver superato il 10% del capitale del club bianconero. "Siamo orgogliosi di diventare un azionista significativo della Juventus, un club con una storia, un marchio e una base di tifosi senza eguali" ha spiegato il Ceo di Tether Paolo Ardoino. "Questo investimento non è solo finanziario, è un impegno verso l'innovazione e una collaborazione a lungo termine. Crediamo che la Juventus sia nella posizione ideale per guidare sia sul campo che nell'adozione della tecnologia capace di elevare il coinvolgimento dei tifosi, le esperienze digitali e la resilienza finanziaria. Siamo entusiasti delle opportunità future". Thether ha spiegato la mossa in un comunicato: "Tether Investments ha annunciato oggi che il 15 aprile 2025 ha acquisito ulteriori azioni della Juventus Football club S.

