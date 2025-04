La Cina gela Washington Non c’è alcun negoziato

«Pura speculazione che non si basa su fatti concreti». La Cina raffredda gli entusiasmi sui possibili progressi nei colloqui commerciali con gli Stati uniti. He Yadong, portavoce del ministero del commercio.

La Cina deplora con forza e si oppone alla minaccia degli Stati Uniti di imporre altri dazi del 10% sulle importazioni cinesi a partire dal 4 marzo, usando come pretesto la questione del fentanil, e adotterà tutte le contromisure necessarie per proteggere i suoi legittimi diritti e interessi. È quanto ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian. “Gli Stati Uniti stanno usando la questione del fentanil come pretesto per imporre tariffe ed esercitare pressioni, ... 🔗lapresse.it

Dopo il crollo delle borse di tutto il mondo, Donald Trump starebbe valutando l'ipotesi di introdurre una di 90 giorni per i dazi applicati a tutti i paesi, a parte quelli imposti alla Cina. A renderlo noto è il principale consigliere economico alla Casa Bianca, Kevin Hassett in diretta tv alla... 🔗europa.today.it

Tutti “distratti” a intermittenza asinistra. Tutti doppiopesisti. Doppio standard avanti tutta. Nessuno che si sia risentito della visita del premier socialista spagnolo Pedro Sanchez al presidente cinese Xi Jinping in piena guerra commerciale su dazi e controdazi. A che titolo è andato? Aveva un mandato europeo? No. Allora, non c’è pericolo che “divida l’Europa”, trattando con uno dei protagonisti dell’escalation commerciale che sta inguaiando il mondo intero? Tutto tace. 🔗secoloditalia.it

Cina, le terre rare non sono poi così rare ed è una pessima notizia per Pechino - Il governo cinese sta limitando l'accesso degli Stati Uniti ai minerali essenziali in risposta ai dazi di Trump. Ma la mossa non produrrà l'effetto devastante cercato da Pechino ... 🔗wired.it