Funerali di Papa Francesco migranti e clochard con i grandi della Terra Addio a passo d’uomo

Accanto ai grandi della Terra (Trump, Macron, Ursula von der Leyen, teste coronate e primi ministri) ci saranno gli ultimi: migranti, clochard, senzatetto e detenuti, i prediletti di Francesco, al funerale di sabato 26 aprile 2025. Avrebbe voluto così il Papa dei cartoneros, arrivato nel 2013 dalla fine del mondo. Il marmo della tomba arriva dalla Liguria, Terra dei suoi nonni, con la sola iscrizione 'Franciscus' e l'immagine della sua croce pettorale, quella d'argento, che ha portato al collo per dodici anni

