La Festa della Liberazione in tv il presidente Mattarella Speciale Tg5 Marco Damilano su Rai3 e Propaganda Live celebrano l’80esimo anniversario

anniversario che Rai, Mediaset e La7 festeggiano con programmi speciali e ad hoc. Il servizio pubblico inizia su Rai 1 alle 8.55 con la trasmessa la cerimonia di deposizione della corona d’alloro all’Altare della Patria da parte del presidente della Repubblica Mattarella, a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale. Sempre il presidente farà un discorso alla 11:45 nella fascia oraria di “È sempre mezzogiorno”. Salta dunque per Antonella Clerici.Nel pomeriggio, dalle 15.40, è previsto, invece, il collegamento, a cura del Tg1, dal Teatro Nazionale Ivo Chiesa di Genova, città medaglia d’oro al Valor Militare, dove il presidente della Repubblica Mattarella aprirà l’evento per l’anniversario della Liberazione inaugurando “D’oro. Ilfattoquotidiano.it - La Festa della Liberazione in tv: il presidente Mattarella, Speciale Tg5, Marco Damilano su Rai3 e “Propaganda Live” celebrano l’80esimo anniversario Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ottanta anni fa, il 25 aprile 1945, l’Italia si liberava dall’occupazione nazifascista. Unche Rai, Mediaset e La7 festeggiano con programmi speciali e ad hoc. Il servizio pubblico inizia su Rai 1 alle 8.55 con la trasmessa la cerimonia di deposizionecorona d’alloro all’AltarePatria da parte delRepubblica, a cura del Tg 1 in collaborazione Rai Quirinale. Sempre ilfarà un discorso alla 11:45 nella fascia oraria di “È sempre mezzogiorno”. Salta dunque per Antonella Clerici.Nel pomeriggio, dalle 15.40, è previsto, invece, il collegamento, a cura del Tg1, dal Teatro Nazionale Ivo Chiesa di Genova, città medaglia d’oro al Valor Militare, dove ilRepubblicaaprirà l’evento per l’inaugurando “D’oro.

Mercoledi 30 aprile 2025 a Gossolengo si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 25 aprile con il seguente programma: Ore 11,30 - ritrovo al Monumento dei Caduti in piazza Roma; - alzabandiera; - benedizione e posa della corona d’alloro; - breve saluto del sindaco. Ore 12... 🔗ilpiacenza.it

Sinistra italiana Cesena commenta in maniera negativa la decisione di annullare il concerto del 24 aprile che rientra negli 80 anni della celebrazione della Liberazione presa dal Comune. "La decisione è stata assunta — scrive Sinistra italiana in una nota — in ottemperanza alla proclamazione di... 🔗cesenatoday.it

Propaganda Live fa le cose in grande per la Liberazione. In occasione dei festeggiamenti per il 25 aprile, il programma satirico-politico del venerdì sera di La7 lascerà eccezionalmente il consueto Teatro 2 degli studi De Paolis a Roma per trasmettere in diretta dall’Auditorium Parco della Musica (dal 2020 intitolato ad Ennio Morricone). Il prossimo 25 aprile sarà di venerdì, quindi ci vedrà inevitabilmente in onda, e sarà l’80esimo anniversario della Liberazione. 🔗davidemaggio.it

