Sinner un altro passo nella storia completerà un anno da numero 1

anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L’azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci riuscirà grazie al forfait di Carlos Alcaraz, appena ritirato dal torneo 1000 di Madrid. A Roma, Jannik sarà di sicuro testa di serie numero uno al suo ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. E così sarà anche al Roland Garros, dove ci saranno da difendere le semifinali dell’anno scorso (perse in 5 set proprio contro Alcaraz). La settimana numero 52 di Jannik da numero uno inizierà durante lo Slam francese (2 giugno), mentre la numero 53 inizierà alla fine (9 giugno). Il ritiro di Alcaraz da Madrid pesa molto sul ranking Atp. In attesa del rientro del numero uno Jannik Sinner, Carlos è scivolato al terzo posto, dopo aver sorpassato Zverev al secondo grazie alla vittoria di Montecarlo, proprio a causa della sconfitta di Barcellona e della contemporanea vittoria del tedesco a Monaco di Baviera. .com - Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1 Leggi su .com (Adnkronos) – Undauno. Da oggi, Jannikha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L’azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci riuscirà grazie al forfait di Carlos Alcaraz, appena ritirato dal torneo 1000 di Madrid. A Roma, Jannik sarà di sicuro testa di serieuno al suo ritorno in campo dopo i tre mesi di sospensione per il caso Clostebol. E così sarà anche al Roland Garros, dove ci sarda difendere le semifinali dell’scorso (perse in 5 set proprio contro Alcaraz). La settimana52 di Jannik dauno inizierà durante lo Slam francese (2 giugno), mentre la53 inizierà alla fine (9 giugno). Il ritiro di Alcaraz da Madrid pesa molto sul ranking Atp. In attesa del rientro deluno Jannik, Carlos è scivolato al terzo posto, dopo aver sorpassato Zverev al secondo grazie alla vittoria di Montecarlo, proprio a causa della sconfitta di Barcellona e della contemporanea vittoria del tedesco a Monaco di Baviera.

Su questo argomento da altre fonti

(Adnkronos) – Un anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L'azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci riuscirà grazie al forfait di Carlos Alcaraz, appena ritirato dal torneo 1000 di Madrid. A Roma, Jannik sarà di sicuro testa […] L'articolo Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1 proviene da Webmagazine24. 🔗.com

(Adnkronos) – Un anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L'azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci riuscirà grazie al forfait di Carlos Alcaraz, appena ritirato dal torneo 1000 di Madrid. A Roma, Jannik sarà di sicuro testa […] 🔗periodicodaily.com

SIENA – Un altro passo in avanti verso la reindustrializzazione della Beko. La giunta comunale di Siena, nella riunione del 3 aprile ha approvato la delibera relativa all’approvazione del protocollo d’intesa fra l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (Invitalia) e il Comune di Siena per la promozione e la valorizzazione dell’area industriale localizzata in viale Toselli a Siena, sede della Beko. 🔗corrieretoscano.it

Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1; Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1; Sinner altro passo nella storia: è finale a New York!; Sinner fa un altro passo nella storia. “Se miglioro anche al servizio…”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner, un altro passo nella storia: completerà un anno da numero 1 - (Adnkronos) - Un anno da numero uno. Da oggi, Jannik Sinner ha la certezza di arrivare a 52 settimane consecutive in cima al ranking Atp. L'azzurro, atteso al rientro agli Internazionali di Roma, ci r ... 🔗msn.com

Jannik Sinner, un altro record: è a un passo dai 10.000 punti Atp, solo 7 tennisti (da Federer a Sampras) ci sono riusciti - Sinner segna un altro record nella storia italiana del tennis. Dopo essere stato il primo tennista italiano a raggiungere la prima posizione nella classifica ATP, diventa anche il primo a ... 🔗msn.com

Jannik Sinner numero 1 indiscusso: a un passo dalla storia - Jannik Sinner, nonostante sia fermo ai box da diverso tempo, mantiene stabilmente la vetta del Ranking ATP sfruttando anche prestazioni piuttosto altalenanti dei suoi rivali. Infatti nel Master ... 🔗informazione.it