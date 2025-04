Papa Bergoglio riunisce il mondo a Roma Trump ha poco tempo vertici improbabili alle esequie

mondo guarda a Roma. È qui che oggi e domani, sabato 26 aprile, si concentrerà l'attenzione globale per le esequie di Papa Francesco, un evento che vedrà la partecipazione di leader politici, religiosi e reali da ogni angolo del pianeta. Sono più di 170 le delegazioni attese sul sagrato della Basilica di San Pietro: in prima fila ovviamente capi di Stato e di governo, sovrani e leader spirituali.Amici e cosiddetti "nemici", come il presidente dell'Argentina Javier Milei, che in passato non ha risparmiato critiche, insulti compresi, verso Francesco. Ma gli occhi restano puntati su Donald Trump, il cui arrivo in Vaticano è programmato per stamattina. Ma con un volo di ritorno già fissato subito dopo il funerale di sabato, il tempo a disposizione del tycoon newyorkese è ridotto all'osso. E con esso, le possibilità di incontri diplomatici sostanziali.

