Torino uccide coppia di vicini e si toglie la vita

Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. — Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Tragedia a Volvera, in provincia di. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, dopo aver ucciso a coltellate unadi, si è tolto la. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. — [email protected] (Web Info)

Se ne parla anche su altri siti

