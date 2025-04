Simone Muratore l’ex Juventus si racconta a tre anni dal ritiro a causa di un tumore Non sono più quello di prima la memoria va e viene

sono più come prima, la parte destra del corpo è meno sensibile della sinistra e la memoria va e viene, io ci ho provato». A pronunciare queste parole è Simone Muratore, oggi 26 anni, ex giocatore della Juventus. Tre anni fa ha dovuto dire addio al calcio a causa di un neurocitoma al ventricolo sinistro, una rara forma di tumore cerebrale. Dopo un intervento e un percorso di riabilitazione, lo sportivo – oggi secondo allenatore dell’Under 14 del club bianconero – ha provato con tutte le sue forze a tornare a giocare, ma «nulla era più come prima», come ha raccontato a Secondo tempo – La storia di Simone Muratore a cura dello Juventus Creator Lab. Così, l’addio al calcio. Che dà, però, il via a un nuovo capitolo della sua vita. La scoperta della malattiaDopo aver scoperto la malattia, il giovane viene sottoposto a un intervento di 12 ore, che poteva costargli la vita o la paralisi: «Pensavo “e se domani mi sveglio e sono paralizzato, o non mi sveglio?” In una scala prima mettevo davanti il calcio, ora sicuramente la salute e la famiglia», racconta Muratore. Leggi su Open.online «Nonpiù come, la parte destra del corpo è meno sensibile della sinistra e lava e, io ci ho provato». A pronunciare queste parole è, oggi 26, ex giocatore della. Trefa ha dovuto dire addio al calcio adi un neurocitoma al ventricolo sinistro, una rara forma dicerebrale. Dopo un intervento e un percorso di riabilitazione, lo sportivo – oggi secondo allenatore dell’Under 14 del club bianconero – ha provato con tutte le sue forze a tornare a giocare, ma «nulla era più come», come hato a Secondo tempo – La storia dia cura delloCreator Lab. Così, l’addio al calcio. Che dà, però, il via a un nuovo capitolo della sua vita. La scoperta della malattiaDopo aver scoperto la malattia, il giovanesottoposto a un intervento di 12 ore, che poteva costargli la vita o la paralisi: «Pensavo “e se domani mi sveglio eparalizzato, o non mi sveglio?” In una scalamettevo davanti il calcio, ora sicuramente la salute e la famiglia»,

