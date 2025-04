Ascolti TV 24 aprile 2025

Ascolti TV 24 aprile 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di giovedì 24 aprile 2025.Scopriamo insieme tutti i dati Auditel e le performance delle principali reti italiane nella fascia prime time.IndiceAscolti TV prima serata – Giovedì 24 aprile 2025Analisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 24 aprile 2025Ascolti TV prima serata – Giovedì 24 aprile 2025Di seguito i dati Auditel ufficiali relativi alla fascia di prima serata di giovedì 24 aprile:In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUICanaleProgrammaSpettatoriShareRai 1Che Dio ci aiutiRai 2Blue Bloods – Stagione 14 Episodio 13 – Amore malatoRai 3The Father – Nulla e' come sembraRete 4Dritto e rovescioCanale 5Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di MortoItalia 1Calcio – Coppa Italia – Bologna Vs EmpoliLA7PiazzapulitaTV8Cucine da incuboNOVEOnly Fun Comico ShowLeggi anche: Le Migliori Serie TV Netflix da Vedere nel 2025In caso di problemi o ritardi nella visualizzazione dei dati, aggiorna la pagina CLICCANDO QUIAnalisi della serataDati Auditel Ascolti TV del 24 aprile 2025I dati Auditel sono pubblicati quotidianamente e rappresentano un punto di riferimento per la misurazione degli Ascolti televisivi in Italia.

