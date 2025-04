Calciomercato Milan Thiaw e l’ultimo Derby da Protagonista il bivio del tedesco

Thiaw, questa semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter potrebbe rappresentare il suo ultimo ballo Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Thiaw e l’ultimo Derby da Protagonista: il bivio del tedesco Leggi su Pianetamilan.it Per Malick, questa semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter potrebbe rappresentare il suo ultimo ballo

Il CEO del Milan Giorgio Furlani prepara la rivoluzione in vista del calciomercato estivo: da Malick Thiaw a Fikayo Tomori. Ecco chi rischia Nel Milan di oggi nessuno è al sicuro, quasi nessuno. La stagione deludente che vede il Diavolo protagonista in negativo, lascerà importanti strascichi in estate. Il management del club di via Aldo Rossi sta, quindi, già preparando la rivoluzione estiva. Rivoluzione che toccherà, inevitabilmente, anche il reparto difensivo.

Il Milan potrebbe cedere Malick Thiaw nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il difensore classe 2001 piace a due club tedeschi

Malick Thiaw potrebbe essere vicino a un ritorno a Leverkusen, una città che ha segnato la sua crescita calcistica dai tempi delle giovanili

