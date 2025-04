Notizieaudaci.it - Tenta di uccidere la moglie a martellate e si toglie la vita a Torre Annunziata

Il pensionato 91enne si è lanciato dal 5° pianoUn pensionato di 91 anni si è tolto ladopo avereto di assassinare la: è successo giovedì 24 aprile a, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni l’uomo ha ferito la consorte con il martello prima di suicidarsi lanciandosi dal balcone al quinto piano della sua abitazione, in via Carminiello 9.Latrasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di StabiaA lanciare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa. Prima della caduta l’anziano avrebbe infatti colpito le porte di alcune abitazioni. La donna, 78 anni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Castellammare di Stabia con un trauma cranico ma vigile. I sanitari si sono riservati la prognosi. Sull’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri, guidati dal luogotenente Giovanni Russo, per comprendere cosa abbia scatenato la violenta aggressione del 91enne.